Шиеліде жол апатына ұшыраған жасөспірім тікұшақпен Қызылордаға жеткізілді
Шиелі ауданында болған ауыр жол-көлік оқиғасы салдарынан жасөспірім зардап шекті.
Науқастың жағдайының күрделілігіне және шұғыл түрде мамандандырылған көмек көрсету қажеттілігіне байланысты санавиация мен ТЖМ күштері іске қосылды.
Жол-көлік оқиғасынан зардап шеккен жасөспірімді жедел тасымалдау үшін ТЖМ-нің «Қазавиақұтқару» АҚ тікұшағы жұмылдырылды. Бортында тәжірибелі экипаж пен дәрігерлер бригадасы жұмыс істеді. Медициналық бақылаумен жүзеге асырылған ұшу барысында жасөспірімге қажетті алғашқы көмек көрсетіліп, Қызылорда қаласындағы облыстық медициналық мекемеге аман-есен жеткізілді.
Қазіргі таңда оған барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.
Еске салайық, бұған дейін қырағы машинист теміржол бойында жалғыз жүрген 4 жасар баланы құтқарып қалды.
Тағы оқи отырыңыз:
Жезқазғанда құтқарушылар өрт ішінен ер адамды алып шықты
Астанада Есіл өзеніне секірген әйел құтқарылды
Павлодарда 9-қабаттан құлағалы тұрған қыз құтқарылды
Ең оқылған:
- Астаналық дәрігерлер 63 жастағы әйелге ерекше ота жасады
- Омар, Мирас және Мүслім: Алматыда үшем дүниеге келді
- Ажырасқанда ипотека кімге қалады? Адвокат пәтер мен несиені бөлудің маңызды тұстарын айтты
- Зейнетақы жинақтарының сақталуына берілетін мемлекеттік кепілдік: 2027 жылдан бастап не өзгереді?
- «Түзетіңіз, болмаса басқа адамдар айналысады»: Бектенов «ҚазАвтоЖол» басшысына ескерту жасады