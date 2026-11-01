Шетел азаматы таудан түсе алмаған
ТЖМ құтқарушылары шетел азаматы мен оның екі досына таудан түсуге көмектесті.
1 Қараша 2026, 03:28
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1 Қараша 2026, 03:281 Қараша 2026, 03:28
138Фото: ТЖМ телеграм каналы
Арнайы техникамен патрульдеу барысында құтқарушылар жастар тобын байқап қалған. Олардың арасында 2006 жылы туған Бангладеш азаматы және 2007, 2010 жылы туған екі досы болған. Таудан түсу кезінде жастар тоңып, көмекке мұқтаж болған.
Құтқарушылар оларды қауіпсіз жерге дейін ертіп түсіп, өрт сөндіру бөлімінің медициналық пунктіне жеткізді. Онда оларға тексеру жүргізілді. Медициналық көмек қажет болмады.
Таудың етегінде жастарды туыстары қарсы алып, үйлеріне алып кетті.
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