Аптап ыстықтың жүктілікке әсері: Қазақстан халықаралық зерттеу нәтижелерін ұсынады
Қазақстан аптап ыстықтың жүктіліктің өтуіне және жаңа туған нәрестелердің денсаулығына ықтимал әсері туралы зерттеу нәтижелерін ұсынады. Ғалымдар Арал теңізі бассейніндегі экологиялық жағдайға ерекше назар аударады. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлады.
Зерттеу 9 қарашада Анталияда өтетін БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі жөніндегі 31-ші конференциясында ұсынылады. Шара Қазақстан павильонында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен БҰҰ-ның Халық қоныстануы саласындағы қорының қатысуымен өтеді.
Ұйымдастырушылар ретінде Қазақстанның Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мен Экология және табиғи ресурстар министрі Әлібек Қуантыров сөз сөйлейді.
Орталық тақырыптардың бірі жоғары температураның жүкті әйелдер мен жаңа туған нәрестелерге әсері болады. Конференцияда Гент университетінің Қазақстандағы БҰҰ Халық қоныстануы саласындағы қорымен бірлесіп жүргізген зерттеуінің нәтижелері таныстырылады.
Жеке баяндама Арал теңізі бассейніндегі экологиялық өзгерістерге арналады. Мамандар бұл процестердің жүктіліктің өтуіне және босану нәтижелеріне қалай әсер ететінін қарастырады.
Кездесуге қатысушылар климаттың өзгеруі жағдайында аналар мен балалардың денсаулығына төнетін қатерлерді қалай азайтуға болатынын және ғылыми деректердің медициналық қызметтердің жұмысында қалай ескерілуі мүмкін екенін талқылайды.
Зерттеу нәтижелерін тікелей 9 қарашадағы конференцияда ұсыну жоспарланған.
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