Шерзат Болаттың үйіндегі өртке қатысты іс уақытша тоқтатылды

Алматы облысында Шерзат Болаттың отбасы тұратын үйдегі өрт фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу уақытша тоқтатылды. Бұл туралы өңірлік прокуратура мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Kazinform-ға сілтеме жасап.
Прокуратураның мәліметінше, тергеу ҚР ҚПК 45-бабы 7-бөлігінің 5-тармағына сәйкес, құқықтық көмек шеңберінде іс жүргізу әрекеттерін орындау қажеттілігіне байланысты тоқтатылған.
Еске салайық, өрт 2024 жылдың 12 қазанына қараған түні Еңбекшіқазақ ауданының Азат ауылында болған. Бұл оқиға 2024 жылғы 4 қазанда Талғар қаласында дүкенде болған төбелестен 16 жастағы Шерзат Болат қаза тапқан трагедиядан сегіз күн өткен соң орын алды.
Өртке қатысты іс "Бөтеннің мүлкін қасақана жою" бабымен қозғалды. 2024 жылдың 9 желтоқсанында Талғардың шетінде марқұм жасөспірімнің ағасының денесі табылған.
2025 жылдың 5 маусымында сот аталған төбелеске қатысты айыпталушыларға үкім шығарды. Бұған дейін ІІМ өртке байланысты тергеу жалғасып жатқанын хабарлаған, алайда қазір барлық қажетті іс жүргізу әрекеттері орындалғанша іс уақытша тоқтатылып отыр.