Германияда тұратын Қазақстаннан шыққан азаматтар Наурыз мейрамын атап өтті. Мерекелік шараға бұрын Қазақстанның әр өңірінде, атап айтқанда Қарағандыда, Павлодарда, Қостанайда, Таразда және өзге де қалаларда тұрған адамдар жиналды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мерекеден түсірілген видеоны Германияға қоныс аударған қазақстандық әлеуметтік желіде жариялады. Кадрлардан шараға қатысушылардың бірге бас қосып, әңгімелесіп, туған жерді еске алып, көктемнің келуі мен жаңа жылдың басталуын білдіретін дәстүрлі мерекені атап өтіп жатқанын көруге болады.
Шетелде өмір сүріп жатқанына қарамастан, олардың көпшілігі Қазақстанның мәдени дәстүрлерін сақтап, ұлттық мейрамдарды атап өтуді жалғастырып келеді.
Әртүрлі дереккөздердің мәліметінше, Германияда Қазақстаннан көшіп барған және өзін «қазақстандық немістер» деп санайтын этникалық немістердің саны шамамен бір миллионға жуық.
Көші-қонның негізгі толқыны 1990-жылдарға сәйкес келді: КСРО ыдырағаннан кейін небәрі бірнеше жылдың ішінде жүздеген мың неміс Қазақстаннан Германияға репатриация бағдарламасы арқылы қоныс аударған.
Бүгінде Қазақстанның өзінде шамамен 223 мың неміс тұрады, бұл ел халқының бір пайыздан сәл ғана астамын құрайды.
Соған қарамастан, диаспора өкілдерінің көпшілігі Қазақстанмен байланысын үзбей, дәстүрін сақтап, туған елден мыңдаған шақырым қашықта жүрсе де Наурыз сияқты ұлттық мейрамдарды атап өтуді жалғастырып келеді.