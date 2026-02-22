Шайтанкөл шатқалында қарда жүретін көлікпен жүрген туристер тұрып қалды
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметі оқиғаны нақтылады.
Бүгiн 2026, 05:30
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:30Бүгiн 2026, 05:30
127Фото: pexels.com
Кешкі уақытта Қарқаралы ауданы аумағында қарда жүретін көлікпен серуендеуге шыққан екі демалушы қауіпті жағдайға тап болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шайтанкөл тауынан демалыс үйіне қарай түсіп келе жатқан ер адамдар терең тау шатқалында қар құрсауында қалып қойған.
Қар тұзағына түскен олар 112 нөмірі арқылы көмек шақырған. Жағдайды қараңғылықтың түсуі қиындата түсті. Қалың қар, құлаған ағаштар мен қар астындағы өткір тастар түнде жолды мүлде қолжетімсіз етуі мүмкін еді.
Қауіпті таулы-скалалы рельефке байланысты арнайы техника оқиға орнына толық жете алмаған. Төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары экстремалды жағдайда қолмен жол ашып, техниканы және адамдарды босатуға мәжбүр болды.
Екі азамат та аман-есен эвакуацияланды. Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ.
Ең оқылған:
- АҚШ, Ресей, Қытай арасындағы текетірес: Қазақстан қай позицияны таңдауы керек?
- Отбасындағы эмоционалды зорлық: Бақылау мен қызғаныш психологиясы
- Жарты жылда жарылған әкімдік: Сайрамда жаңа ғимараттың қабырғасы сөгіле бастады
- Босанғаннан кейінгі өлім: Жамбыл облысындағы перинаталдық орталыққа тексеріс басталды
- Миграция Қазақстан ауылдарын "жояды": Бір жылда 83 ауыл қысқартылды