Шаруаларға 200 млрд теңге: 2027 жылғы егіске ерте қаржыландыру басталды
Қаражатты шаруалар тұқым, тыңайтқыш, жанармай мен қосалқы бөлшектер сатып алуға және ауыл шаруашылығы техникасын дайындауға пайдалана алады.
Қазақстанда 2027 жылғы егіс науқанына дайындық басталды. 1 қазаннан бастап шаруаларды ерте қаржыландыру тетігі іске қосылып, «Кең дала-2» бағдарламасы бойынша өтінімдер қабылдана бастады.
«Кең дала-2»: шаруаларға 200 млрд теңге бөлінеді
2027 жылғы маусымға бағдарлама аясында жылдық 5 пайызбен 200 млрд теңге қарастырылған. Қаражатты шаруалар тұқым, тыңайтқыш, жанармай мен қосалқы бөлшектер сатып алуға және ауыл шаруашылығы техникасын дайындауға пайдалана алады.
Өтінімдер Аграрлық кредиттік корпорацияның филиалдары, екінші деңгейлі банктер, кредиттік серіктестіктер, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар, өңірлік инвестициялық орталықтар және микроқаржы ұйымдары арқылы қабылданады. Қосымша ақпаратты 1408 нөмірінен алуға болады.
Егіс жұмыстарын қаржыландыру 1,8 есеге артты
Соңғы үш жылда егіс және жинау жұмыстарын қаржыландыру көлемі 2024 жылғы 421 млрд теңгеден 2026 жылы 750 млрд теңгеге дейін өсті.
28 қыркүйектегі жағдай бойынша шаруаларға 664,4 млрд теңге беріліп, 8 млн гектардан астам алқап қамтылды.
Шаруаларға кепілдік беру тетігі жұмыс істейді
Кепілзаты жеткіліксіз шаруашылықтарға да қолдау көрсетіледі. 2026 жылы жалпы сомасы 274,2 млрд теңге болатын 1 735 кепілдік берілді.
Кепілдіктер қарыз сомасының 85 пайызына дейін жабады. Қаражат екінші деңгейлі банктер, кредиттік серіктестіктер, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар және Аграрлық кредиттік корпорацияның филиалдары арқылы беріледі.
Биыл 24,2 млн гектар жерге егін егілді
2026 жылы жалпы егіс алқабы 24,2 млн гектарды құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 597 мың гектарға көп.
Шаруаларға 402,3 мың тонна жеңілдікті дизель отыны бөлініп, 2,3 млн тонна тұқым қоры жиналды.
13,5 млн гектар астық алқабы жиналды
Қыркүйек соңындағы мәлімет бойынша 13,5 млн гектар астық алқабы жиналып, 19,9 млн тонна астық бастырылды.
Орташа өнімділік гектарына 14,7 центнерді құрады. Лицензиясы бар астық қабылдау кәсіпорындарына 4,9 млн тонна жаңа өнім жеткізілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 20 пайызға көп.
Ерте қаржыландыру шаруаларға не береді?
Жаңа тетік шаруаларға көктемгі дала жұмыстары басталғанға дейін қаржы алып, қажетті ресурстарды алдын ала сатып алуға мүмкіндік береді.
Осылайша, фермерлер тұқым, тыңайтқыш, жанармай мен қосалқы бөлшектерді ертерек дайындап, ауыл шаруашылығы техникасын жөндеуге және келесі егіс науқанына алдын ала қамдана алады.
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