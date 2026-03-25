Шахтинскідегі жарылыс: Алты адам жансақтау бөлімінде жатыр

Стационарда сегіз адам ем қабылдауда.

Бүгiн 2026, 17:08
Unsplash Бүгiн 2026, 17:08
Бүгiн 2026, 17:08
Шахтинскідегі көпқабатты үйдегі газ жарылысынан кейін алты адам жансақтау бөлімінде жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазіргі уақытта стационарда сегіз адам ем қабылдап жатыр, олардың алтауы жансақтау бөлімінде, екеуі жалпы бөлімшеде. Барлық науқасқа қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр, - деді облыстық денсаулық сақтау басқармасы.

Еске салайық, бұған дейін Шахтинск қаласында газ жарылып, сегіз адам зардап шеккен болатын.

Арнайы операция барысында газ жарылысы мен пәтерді өртеу ісі бойынша күдікті ұсталды.

Оның 40 жастағы ер адам екені анықталды. Ол газ баллонын әдейі ашып, көпқабатты үйде өрт шығарған. Сол кезде басқа азаматтармен қатар бес полиция қызметкері де зардап шеккен.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті күзетпен ауруханада жатыр.

Ең оқылған:

