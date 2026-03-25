Серік Сәпиев Қазақстан бокс федерациясында лауазымды қызметке тағайындалды
Серік Сәпиев бокс федерациясына қайта оралды.
Бүгiн 2026, 08:21
Бүгiн 2026, 08:21Бүгiн 2026, 08:21
Фото: gov/kz
Олимпиада чемпионы әрі танымал былғары қолғап шебері Серік Сәпиев Қазақстан бокс федерациясы Президентінің боксты дамыту жөніндегі кеңесшісі қызметіне кірісті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Серік Жұманғалиұлы Сәпиев — отандық спорт тарихындағы ең танымал тұлғалардың бірі. 1983 жылы дүниеге келген ол бокстан Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері ғана емес, сонымен қатар екі дүркін әлем және Азия чемпионы атағына ие. Оның спорттағы ерен еңбегі "ҚР Еңбек сіңірген спорт шебері" атағымен және беделді "Парасат" орденімен ұлықталған. Сондай-ақ ол техникалық шеберлігі жоғары боксшыларға берілетін Вэл Баркер кубогінің иегері ретінде әлемдік деңгейде танымал.
Даңқты спортшы бұл лауазымда отандық бокс мектебінің деңгейін көтеру мен ұлттық құраманың халықаралық аренадағы нәтижелерін жақсарту бағытында жұмыс істейді.
