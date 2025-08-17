Сербиядан сән кетті: елде үкіметке қарсы наразылықтар белең алды

Сербиядағы наразылық кезінде 37 адам ұсталды. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ивица Дачич мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Белград, Нови-Сад және басқа да бірқатар қалаларда үкіметке қарсы шерулер жалғасты. «Азаттық» радиосының Балқан қызметінің хабарлауынша, наразылық шерулері билеуші Серб Прогрессивті партиясының (СПП) кеңселерінің жанында өтті, кейбір қалаларда қақтығыстар болып, полиция көзден жас ағызатын газ қолданған.
Демонстранттар Нови-Садтағы үш SPP кеңсесін қиратты. Reuters агенттігінің хабарлауынша, наразылық білдірушілер терезелерді сындырып, жиһаздар мен мерекелік кешке арналған керек-жарақтарды лақтырып, кеңселердің бірінің кіреберісіне бояу құйған. Сербия президенті Александр Вучич партия кеңселеріне жасалған шабуылдарды айыптап, зорлық-зомбылыққа жауаптылардың барлығы жауапқа тартылатынын айтты.
Белградта қазіргі үкіметтің жүздеген қарсыластары мен жақтастары қаланың басты даңғылдарының бірінде бір-біріне алаулар мен петарда лақтырды. Качак қаласында SPP кеңсесінің алдындағы наразылық білдірушілер бір-біріне жұмыртқа мен пластикалық су құйылған бөтелкелерді лақтырды.
Полиция қақтығысты болдырмау үшін наразылық білдірушілерді ажыратуға тырысты. Ішкі істер министрі Ивица Дачичтің айтуынша, шерулер кезінде кем дегенде 42 полиция қызметкері жараланған, олардың кейбірі ауыр.
Оның айтуынша, Белградта қоғамдық тәртіп қалпына келтірілді, ал бірнеше қалада «тарапсыздықты басу шаралары» жалғасуда. «Полицияға шабуыл жасағандардың барлығы тұтқындалады» деген Дачич 14 тамыз күні кешке қауіпсіздік күштеріне жасалған шабуылдардың ең зорлық-зомбылық болғанын айтты.
Сербия президенті Александр Вучич Нови-Сад қаласындағы жаппай наразылық акциясына қатысушыларды билеуші Серб Прогрессивті партиясының (СПП) кеңсесінде адамдарды тірідей өртеп жібермек болды деп айыптады.
Кеше түнде олар [шерушілер] адамдарды тірідей өртеп жібергісі келді. Олардың іштегі адамдарға не істейтінін елестете аласыз. 300 адам тірідей өртеніп кеткен болар еді! Енді біз кіммен айналысып жатқанымыз және олар ешқашан бейбітшілікті қаламағаны барлығына толық түсінікті, осы уақыт бойы әңгіме тек зорлық-зомбылық туралы болған, - деді Вучич Informer TV арнасына берген сұхбатында.
Сербиядағы наразылықтар 2025 жылдың қарашасынан бері жалғасуда. Олар Нови Сад вокзалында шатыр құлап, 15 адам қаза тапқаннан кейін басталды. Алғашында шеруге шыққандар қайғылы оқиғаны тергеп, кінәлілерді жауапқа тартуды талап еткенімен, кейін наразылық акциясын студенттер бастап, оппозиция мен азаматтық қоғам өкілдері қолдады. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді және кезектен тыс сайлауды тағайындауды талап етуде. 2025 жылдың қаңтарында Нови-Сад қаласындағы наразылықтар мен студенттерге жасалған шабуыл аясында премьер-министр Милош Вучевич отставкаға кетті.