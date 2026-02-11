Сенатор: Азамат сенімі жүйелі шешімдер арқылы қалыптасады

Сенат депутаты Айнұр Арғынбекова Президенттің төрағалығымен өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Үкіметтің кеңейтілген отырысында Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі сын-қатерлер жағдайында мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарын айқындады. Мемлекет басшысы қажетті ресурстар мен өкілеттіктер болған жағдайда ең бастысы – атқару сапасы мен биліктің барлық деңгейіндегі жеке жауапкершілік екенін атап өтті. Президент Үкімет пен әкімдіктер жұмысының тәртібі мен нәтижелілігін арттыруға, ең алдымен өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты мәселелерге ерекше назар аударды, - дейді сенатор.
Айтуынша, басты назарда – бюджет қаражатын тиімді әрі әділ пайдалану, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын бақылау, нақты секторды қолдау және азаматтардың мүддесін қорғау.
"Қоғам адамдардың өмір сапасына тікелей әсер ететін нақты нәтижелерді күтеді" деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Сенатор ретінде Президент сөзінде алдағы жұмыстың бағыты айқын көрсетілгенін маңызды деп санаймын: азаматтардың сенімі жүйелі шешімдер мен нақты істер арқылы қалыптасады. Дәл осындай тәсіл қоғамның тиімділікке, әділдікке және елдің орнықты дамуына деген сұранысына жауап береді, - деді Айнұр Арғынбекова.