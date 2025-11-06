Сенатор әскери қызметтегі тәртіп мәселесін көтерді

Сенатор Андрей Лукин Қазақстан Қарулы Күштеріндегі әскери тәртіп пен құқық бұзушылықтарды алдын алу мәселелеріне қатысты депутаттық сауалын Премьер-министр Олжас Бектеновке жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әскери тәртіп – бұл Қарулы Күштердің қызмет тиімділігінің және жеке құрамның моральдық-психологиялық жағдайының кепілі. Ол әскери қызметшілердің жауапкершілігін, дайындық деңгейін және ел мүддесі үшін тапсырмаларды орындау қабілетін анықтайды, – деді сенатор.
Алайда, тәжірибе көрсеткендей, қазіргі нормативтік-құқықтық реттеу жеткіліксіз. Ескерту шаралары сақталғанымен, әлі де жеке құрамның бөлініп кетуі, уставқа қарсы әрекеттер, сыбайлас жемқорлық және тәртіп ережелерін бұзу жағдайлары болып жатыр. Сонымен қатар, профилактикалық жұмыстың тиімділігі төмен, әскери полиция, прокуратура және командалық құрам арасындағы үйлестіру жеткіліксіз.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше рет армиядағы құқық тәртібін күшейту, тәртіпті сақтау және тәрбиелік жұмыстарды жүйелі жүргізу қажеттігін атап өткен. Ол қызметшілердің моральдық-психологиялық жағдайын бақылау, сыбайлас жемқорлық пен уставқа қарсы әрекеттердің алдын алу және тәрбиелік жұмыстың сапасын арттыруға ерекше назар аударуды тапсырған, - деді ол.
Сенатор Лукиннің айтуынша, бұл тапсырмаларды орындау заңнамалық нормалардың жетілдірілуіне тікелей байланысты. Қазіргі таңда кейбір құқықтық ережелер ескірген, құрылымдар арасындағы құзыреттер анық бөлінбеген және көптеген рәсімдер цифрландыру мен мемлекеттік органаралық өзара іс-қимыл талаптарына сай емес.
Осы жылғы қазан айында Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті әскери тәртіп пен құқық бұзушылықтарды алдын алу жағдайына арналған отырыс өткізді. Арнайы назар суицидтің алдын алу, әлеуметтік және психологиялық мәселелер, уставқа қарсы қатынастар және сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бағыттарына аударылды.
Сенатордың ұсынысы бойынша заңнаманы жетілдіру бағыттары:
- Әскери полиция, командалық құрам және құқық қорғау органдарының функцияларын нақты бөлу;
- Әскери тәртіпті бақылау үшін цифрлық мониторинг жүйелерін заңды түрде бекіту;
- Бөлініп кету жағдайларына жауапкершілікті күшейту, құқық бұзушылықтың ауырлығына қарай шаралар қолдану;
- Әскери қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктерді теріс пайдалану жағдайларын реттеу;
- Әскери психологтарды даярлау және сертификаттау стандарттарын енгізу, психодиагностикалық заманауи әдістерді қолдану;
- Суицидтің алдын алу үшін мемлекеттік органдар арасындағы бағдарламалар жасау, ерлер-контрактшылар мен сержанттарды лидерлік және зорлық-зомбылықты алдын алу дағдыларына үйрету.