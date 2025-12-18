Сенат ЛГБТ насихатына толықтай тыйым салды

Сенат архив ісі және құқыққа қайшы контенттің таралуын шектеу мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды екі оқылымда мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Құжат "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне архив ісі және құқыққа қайшы контенттің таралуын шектеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" деп аталады.
Құжатта педофилияны және дәстүрлі емес жыныстық бағдарды насихаттайтын ақпаратты қоғамдық кеңістікте, бұқаралық ақпарат құралдарында, телекоммуникациялық желілерде және онлайн-платформаларда орналастыруға тыйым салу көзделген.
Сенатта атап өтілгендей, заңның негізгі мақсаты – балалардың құқықтарын қорғау.
Сонымен қатар заң архив ісі саласына қатысты жаңа нормаларды енгізеді. Ұлттық архив қорының құжаттарына және жеке тұлғаның жеке өмірі, жеке және отбасылық құпиясына қатысты мәліметтер қамтылған өзге де материалдарға құжаттар жасалған күннен бастап 75 жыл мерзімге қолжетімділік шектеледі.
Заң мақұлданғаннан кейін Президенттің қол қоюына жолданды.
Бұған дейін Мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов насихаттауға тыйым салуға қатысты түзетулер ЛГБТ қауымдастығы өкілдеріне қарсы бағытталмағанын түсіндірген болатын.
Оның айтуынша, бұл жерде белгілі бір көзқарастарды таңуға жол бермеу арқылы балаларды қорғау туралы сөз болып отыр, яғни цензура енгізу немесе тақырыптарға тыйым салу мақсаты көзделмеген.