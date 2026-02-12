Сенат бір депутаттың өкілеттілігін тоқтатты
Сенаттың жалпы отырысында депутат Наурызбай Сейтқалиұлы Байқадамовтың депутаттық өкілеттілігі тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Өздеріңізге белгілі, әріптесіміз Наурызбай Байқадамов Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректоры болып тағайындалды. Наурызбай Сейтқалиұлы, алдағы жауапты жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілейміз. Осыған байланысты Орталық сайлау комиссиясы Сенатқа тиісті ұсыным енгізді. Конституциялық нормаларға сәйкес, бұл мәселе бойынша Сенат тиісті қаулы қабылдауы керек. Ендеше, басқа жұмысқа ауысуына байланысты Сенат депутаты Байқадамов Наурызбай Сейтқалиұлының өкілеттілігі тоқтатылсын, - деп атап өтті Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев.
Айта кетейік, Наурызбай Байқадамов 2024 жылы наурызда Қызылорда облысынан Сенатқа депутат болып сайланды.
Байқадамов Наурызбай Сейтқалиұлы — 1967 жылы 10 шілдеде Қызылорда облысы, Ж. Махамбетов ауылында дүниеге келген.
1991 жылы Н. Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтын «Тарих және француз тілі» мамандығы бойынша білім алдым. Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.
Еңбек жолын 1991 жылы Қызылорда облысы, Сырдария ауданындағы Амангелді атындағы №139 мектеп мұғалімі болып бастаған.
1994-2003 жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы» кафедрасының оқытушы, аға оқытушысы, меңгерушісі.
2003-2006 жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті жанындағы колледж директоры.
2007 жылы маусым-қараша аралығында «Nur Otan» ХДП Қызылорда облыстық филиалы төрағасының орынбасары.
2008-2013 жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры.
2013-2015 жылдары Қызылорда облысының білім басқармасының басшысы.
2015-2016 жылдары «Nur Otan» партиясы Қызылорда облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары.
2016-2019 жылдары Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы.
2019-2021 жылдар аралығында Қызылорда облысы әкімінің орынбасары.
2021-2023 жылдары Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы.
2022-2023 жылдары «AMANAT» партиясының Қызылорда облыстық филиалының төрағасы.
2023-2024 жылдары Қызылорда облыстық мәслихатының төрағасы.
2024 жылғы сәуірден бастап Қызылорда облысынан сайланған Парламент Сенатының депутаты.
«Құрмет» және «Парасат» ордендерімен наградталған.
«AMANAT» партиясының мүшесі.
Үйленген, екі бала тәрбиелеп отыр.
