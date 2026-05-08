Семейлік тұрғынның гаражынан 154 келі марихуана табылды

Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. ІІМ есірткі жеткізу арналарына қарсы күрес жалғасатынын мәлімдеді.

Бүгiн 2026, 08:54
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Polisia.kz Бүгiн 2026, 08:54
Бүгiн 2026, 08:54
161
Фото: Polisia.kz

Семей қаласында полиция ірі көлемдегі есірткі арнасының жолын кесті. ІІМ мәліметінше, жергілікті тұрғын өз гаражын есірткі сақтайтын қоймаға айналдырған, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Жедел-іздестіру шаралары барысында 35 жастағы күдіктінің гаражынан жалпы салмағы 154 келі марихуана тәркіленді. Тергеу мәліметіне сәйкес, каннабис тобына жататын есірткілер еліміздің оңтүстік өңірлерінен жеткізілген.

Тәркіленген марихуана Абай облысы аумағында тарату үшін арнайы целлофан қаптамаларға оралғаны анықталды.

Қазіргі уақытта Қылмыстық кодекстің 297-бабы 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

ІІМ есірткі жеткізу арналарына қарсы күрес жалғасатынын мәлімдеді.

Ең оқылған:

Наверх