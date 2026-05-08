Семейлік тұрғынның гаражынан 154 келі марихуана табылды
Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. ІІМ есірткі жеткізу арналарына қарсы күрес жалғасатынын мәлімдеді.
Бүгiн 2026, 08:54
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:54Бүгiн 2026, 08:54
161Фото: Polisia.kz
Семей қаласында полиция ірі көлемдегі есірткі арнасының жолын кесті. ІІМ мәліметінше, жергілікті тұрғын өз гаражын есірткі сақтайтын қоймаға айналдырған, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Жедел-іздестіру шаралары барысында 35 жастағы күдіктінің гаражынан жалпы салмағы 154 келі марихуана тәркіленді. Тергеу мәліметіне сәйкес, каннабис тобына жататын есірткілер еліміздің оңтүстік өңірлерінен жеткізілген.
Тәркіленген марихуана Абай облысы аумағында тарату үшін арнайы целлофан қаптамаларға оралғаны анықталды.
Қазіргі уақытта Қылмыстық кодекстің 297-бабы 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
ІІМ есірткі жеткізу арналарына қарсы күрес жалғасатынын мәлімдеді.
Ең оқылған:
- Дрон, жасанды интеллект, киберсоғыс: Қазақстан армиясы қалай өзгеріп жатыр
- «Әділет» партиясы Мемлекет басшысының реформаларын қолдайтынын мәлімдеді
- Хантавирустың өршуі: ДДСҰ қауіптілік деңгейі туралы мәлімдеді
- Қазақстанда бірыңғай төлем жүйесі енгізілуі мүмкін
- Жамбыл облысында бірнеше күннен бері іздестірілген ер адам табылды