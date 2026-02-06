Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Семейде қоқыстан жаңа туған сәбидің мәйіті табылды

Бүгiн, 12:03
©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Семей қаласында қоқыс контейнерінен жаңа туған баланың мәйіті табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Абай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сәйкес, бұл дерек бойынша хабарлама 3 ақпан күні Әуезов полиция бөліміне түскен. Тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлердің бірінен сүлгіге оралған нәрестенің денесі табылған.

Оқиға орнына жедел түрде тергеу-жедел тобы шықты. Алғашқы тергеу әрекеттері барысында үй жағдайында босанған 20 жастағы қыз анықталды. Оның айтуынша, сәби өмір белгілерінсіз дүниеге келген, - деп мәлімдеді Абай облысы полиция департаментінен.

Сондай-ақ сотқа дейінгі тергеу аясында жаңа туған баланың денесін қоқыс контейнеріне тастаған қала тұрғыны да анықталған.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Нәрестенің мәйіті сот-медициналық сараптамаға жіберілді. Сараптама қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданып, оқиғаға қатысы бар екі адамның әрекетіне құқықтық баға беріледі, - делінген ведомствоның хабарламасында.

Бұған дейін Семейде 23 жастағы жігіттің денесі табылған еді.

