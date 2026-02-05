Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Семейде 23 жастағы жігіттің денесі табылды

Бүгiн, 21:19
125
Бөлісу:
istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Семей қаласында 23 жастағы жігіттің мәйіті табылды. Бұл туралы Абай облыстық ПД баспасөз қызметінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қайғылы оқиға жөнінде полицияға куәгерлер хабар берген. Ер адамның денесі Ертіс өзенінің мұзынан, аспалы көпірдің астынан анықталған.

Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

Аспалы көпірдің астындағы Ертіс өзенінің мұзынан адам денесі табылғаны туралы хабар келіп түсті. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр, – деп хабарлады ведомстводан.

Қаза тапқан азаматтың өліміне не себеп болғаны әзірге белгісіз. Тергеу амалдары жалғасуда.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ауа райы: Қазақстанның 16 облысында ескерту жарияланды
Өзгелердің жаңалығы