Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Семейде екі баланы зорлаған студент өмір бойына сотталды

Бүгiн, 09:32
138
Бөлісу:
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Абай облысының соты 12 және 13 жастағы екі қызға сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық жасаған заң факультетінің студентіне қатысты істі қарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Белгілі болғандай, сотталушы 2022 жылдың мамырында және 2025 жылдың қаңтарында Семей қаласында жас балаларға қатысты зорлық-зомбылық жасаған.

Сот отырысында ол тағылған айыпты мойындамай, өзін ақтауды сұрады. Дегенмен, сот оны кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Ол жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесінде өтейді.

21 жастағы К. есімді сотталушы кінәлі деп танылып, оған қатысты өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, - деп жазылған сот хабарламасында.

Сот үкіміне сәйкес, ол қылмыстардың жиынтығы бойынша педагогикалық қызметте жұмыс істеу және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу құқығынан да айырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстан бастамашы болған Діндер съезі әлемдік диалог алаңына айналды
Келесі жаңалық
2024 жылғы Жолдау: Ауыл шаруашылығы бойынша тапсырмалар қалай жүзеге асырылуда?
Өзгелердің жаңалығы