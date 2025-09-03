Семейде екі баланы зорлаған студент өмір бойына сотталды

Абай облысының соты 12 және 13 жастағы екі қызға сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық жасаған заң факультетінің студентіне қатысты істі қарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Белгілі болғандай, сотталушы 2022 жылдың мамырында және 2025 жылдың қаңтарында Семей қаласында жас балаларға қатысты зорлық-зомбылық жасаған.
Сот отырысында ол тағылған айыпты мойындамай, өзін ақтауды сұрады. Дегенмен, сот оны кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Ол жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесінде өтейді.
21 жастағы К. есімді сотталушы кінәлі деп танылып, оған қатысты өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, - деп жазылған сот хабарламасында.
Сот үкіміне сәйкес, ол қылмыстардың жиынтығы бойынша педагогикалық қызметте жұмыс істеу және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу құқығынан да айырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.