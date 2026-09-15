Семейде 13 жастағы екі сыныптас төбелесіп, бірі пышақ жарақатын алды
Полиция қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.
Абай облысында 13 жастағы екі сыныптас арасында жанжал шығып, жасөспірімдердің бірі екіншісінің 15 жеріне пышақ сұғып алған.
Бұл туралы «Жетінші арна» хабарлады.
Оқиға туралы зардап шеккен жасөспірімдердің бірінің туыстары айтып берген. Олардың сөзінше, 13 жастағы сыныптастар атқа мініп серуендеп, бірге ойнамақ болған. Алайда, болжам бойынша, балалардың арасында аяқастынан төбелес болған.
Оқиға салдарынан жасөспірімдердің бірі ауыр жарақат алған. Ауруханада оған бірнеше сағат бойы ота жасалған. Баланың денесінен 15-ке жуық пышақ жарақаты анықталып, көп қан жоғалтқан.
Оған іш қуысына өткен пышақ жарақаты диагнозы қойылды. Соның салдарынан оң жақ бүйрек паренхимасы зақымдалып, көп қан кеткен. Сонымен қатар денесі мен аяқ-қолдарында бірнеше пышақ жарақаты бар, бірінші дәрежелі геморрагиялық шок тіркелді. Операция төрт сағатқа созылды. Қазір баланың жағдайы тұрақты, ол балалар хирургиясы бөліміне ауыстырылды, – деді Семей университеттік госпиталінің педиатрия жөніндегі директор орынбасары Дулат Кәрімов.
Оқиғаға қатысы бар екінші жасөспірім де сол күні ауруханаға жеткізілген. Оның денесінде үш-төрт жеңіл жарақат болған.
Полиция сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша кәмелетке толмағандарды есепке қою, сондай-ақ олардың заңды өкілдерін бала тәрбиесіне қатысты міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке тарту мәселесі қаралады.
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