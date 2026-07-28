Семей орманында 12 күнге созылған өрт толық сөндірілді
Ведомстволардың үйлесімді әрі жедел іс-қимылының нәтижесінде өрт ошағы толық жойылып, жағдай толық бақылауға алынды.
28 Шілде 2026, 22:53
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28 Шілде 2026, 22:5328 Шілде 2026, 22:53
59Фото: Скриншот
2026 жылғы 16 шілдеде «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерватының Камышенка орманшылығы аумағында тіркелген орман өрті 28 шілдеде толық сөндірілді.
Өртті сөндіру жұмыстарына Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің, Төтенше жағдайлар министрлігінің және Қорғаныс министрлігінің күштері мен техникалары жұмылдырылды.
Ведомстволардың үйлесімді әрі жедел іс-қимылының нәтижесінде өрт ошағы толық жойылып, жағдай толық бақылауға алынды.
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