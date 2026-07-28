Зеленский мен Нетаньяху АҚШ-қа барды
Украина президенті Владимир Зеленский мен Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Вашингтонға барды. Екі елдің басшысы АҚШ президенті Дональд Трамппен жеке-жеке келіссөз өткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Reuters-ке сілтеме жасап.
Кездесулер барысында Украинадағы және Таяу Шығыстағы жағдай талқыланбақ.
Зеленский АҚШ басшылығымен Украинаның әуе қорғанысын күшейту, Patriot жүйелеріне арналған зымырандар және әскери ынтымақтастық мәселелерін көтеруді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ол АҚШ Сенатының мүшелерімен кездеседі.
Ал Нетаньяху мен Трамптың келіссөзінде Иранға қатысты ахуал, Израильдің қауіпсіздігі және Таяу Шығыстағы жағдай негізгі тақырыптардың бірі болады.
Зеленский мен Нетаньяху Вашингтонда америкалық сенатор Линдси Грэмді еске алу рәсіміне де қатысады.
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