Сел қауіпті кезеңде мұздақ көлдер бақылауда болады

Еліміздің таулы аймақтарында сел қауіпті кезеңнің белсенді фазасы жалғасып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап.
Мұздақ көлдердің жарылуы мен сел тасқынының жүруіне байланысты төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында республика аумағында ауқымды алдын алу шаралары жүргізілуде.
Бүгінгі күні Қазақстанда 610 сел қаупі бар учаске мен 970 мұздақ-мұздық көл бар. Гидрометеорологиялық жағдайды бақылауды 118 тұрақты және маусымдық бекет, сондай-ақ ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» мемлекеттік мекемесінің 30 диспетчерлік пункт жүзеге асырады.
Маусым басынан бері қауіпті учаскелерге 694 жерүсті және 14 әуе-визуалды тексеру жүргізілді. Уақтылы ден қою және шұғыл тапсырмаларды орындау үшін 11 авариялық-механикаландырылған бригада құрылды.
Сел қаупі бар аймақтарда 166 ескерту және 3 ақпараттық қалқан орнатылды. Алдын алу шаралары аясында қауіпті аймақтарда орналасқан халық пен кәсіпорындарға 1692 ескерту-хабарлама мен ұсыныс берілді.
Ең қауіпті 15 мұздақ көлде алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Мұздақ көлдерден сифондар, эвакуациялық және мұздақ көл ішіндегі арналар арқылы 2 102,72 мың текше метр су төгілді.
«Қазавиақұтқару» АҚ-пен бірлесіп 23 биік таулы учаскеге арнайы жабдықталған бригадаларды, батиметриялық өлшеулер жүргізу үшін барлау топтарын және тәулік бойы мониторинг ұйымдастыруға арналған бақылаушыларды жеткізу бойынша авиациялық операциялар орындалды.
ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» мемлекеттік мекемесі мұздақ көлдерді босату бойынша алдын алу шараларын жалғастыруда.