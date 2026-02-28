Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккен 5 адам санитарлық авиациямен Астанаға жеткізіледі
Бүгiн 2026, 00:11
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 00:11Бүгiн 2026, 00:11
139Фото: ҚР ТЖМ
Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккен бес науқас қазіргі уақытта санитарлық авиациямен жөнелтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олар Астанадағы жансақтау орталығының күйік орталығына жіберілуде.
Еске сала кетейік, Төтенше жағдайлар министрлігінің басшысы зардап шеккендердің жағдайын біліп, оларға жан-жақты көиек көрсетуді тапсырды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- 8 наурызда гүл де "қауіпті" бола алады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- Атыраудағы қанды қылмыс: Күдіктінің ұсталған сәттегі фото-видеосы жарияланды
- "Табысы төмендерге 432 мың теңге беріледі" деген ақпарат рас па?
- Құрылтай қайта оралды, өлім жазасы жойылды: Бұл нені білдіреді?