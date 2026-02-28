  • Мұқаба
Бүгiн 2026, 00:11
Фото: ҚР ТЖМ

Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккен бес науқас қазіргі уақытта санитарлық авиациямен жөнелтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Олар Астанадағы жансақтау орталығының күйік орталығына жіберілуде.

Еске сала кетейік, Төтенше жағдайлар министрлігінің басшысы зардап шеккендердің жағдайын біліп, оларға жан-жақты көиек көрсетуді тапсырды.

 

 
 
 
 
 
