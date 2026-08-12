Саяси пікірталас тікелей эфирде: Партиялардың ұстанымы талқыға түседі
Бүгін көрермен назарына елдің қоғамдық-саяси өміріндегі маңызды оқиғалардың бірі – теледебат ұсынылады. Тікелей эфир Jibek Joly YouTube арнасынан көрсетіледі. Эфир барысында өзекті мәселелер көтеріліп, саяси партия өкілдеріне өткір сауалдар қойылып, олардың нақты ұстанымдары мен ұсыныстары талқыланады.
Теледебатта қатысушылар өзекті мәселелер бойынша пікірін ашық білдіріп, сайлаушылар үшін маңызды тақырыптарға қатысты көзқарастары айтылады. Мұндай пікірталас саяси күштердің бағдарламалық бағыттарын салыстыруға және олардың ел дамуына қатысты ұстанымдарын бағалауға мүмкіндік береді.
Эфир барысында қоғамды толғандырған мәселелер, әлеуметтік-экономикалық даму, мемлекеттік саясат және азаматтардың күнделікті өміріне әсер ететін өзекті тақырыптар төңірегінде пікір алмасу күтіледі. Сонымен қатар партиялардың нақты ұсыныстары мен оларды жүзеге асыруға қатысты көзқарастары назарға алынады.
Еске салайық, бұған дейін хабарлағанымыздай, Jibek Joly телеарнасының тікелей эфирінде Қазақстандағы алғашқы командалық теледебатқа қатысатын партиялардың сөз сөйлеу ретін анықтау мақсатында ашық жеребе тарту рәсімі өтті.
Ең оқылған:
- 11 жыл бойы өте үздік оқыған түлек «Алтын белгісіз» қалды
- Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы: Астанада аптап ыстықтан кейін күн күрт суытады
- Енді мұғалімдерге жеңіл болады: Министр мәлімдеме жасады
- Қазақстан университеттерінде оқу ақысы қанша тұрады?
- Қоянды маңындағы жағажайда екі бала суға батып кетті