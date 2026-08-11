11 тамызға арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

11 Тамыз 2026, 00:45
АВТОР
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unsplash.com 11 Тамыз 2026, 00:45
11 Тамыз 2026, 00:45
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Фото: unsplash.com

 

 

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 11 тамызға валюта бағамы:

USD / KZT — 466.08 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 538.56  (Еуро)

TRY / KZT — 9.77 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT — 5.33 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 126.90  (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 69.12 (Қытай юані)

GBP / KZT — 629.07 (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.39 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 5.65 (Ресей рублі)

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