11 тамызға арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
11 Тамыз 2026, 00:45
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11 Тамыз 2026, 00:4511 Тамыз 2026, 00:45
268Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 11 тамызға валюта бағамы:
USD / KZT — 466.08 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 538.56 (Еуро)
TRY / KZT — 9.77 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.33 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 126.90 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 69.12 (Қытай юані)
GBP / KZT — 629.07 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.39 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 5.65 (Ресей рублі)
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