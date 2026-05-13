Сауд Арабиясы Иранға жасырын соққы жасаған
Сауд Арабиясының шенеуніктері бұл жағдайға пікір білдіруден бас тартқан.
Сауд Арабиясы Таяу Шығыстағы соғыс аясында Иран аумағына бірнеше құпия әскери соққы жасаған. Бұл туралы мәселе жайлы хабардар екі батыс шенеунігі мен екі ирандық шенеунік мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бұған дейін Эр-Риядтың Иран территориясына тікелей әскери шабуыл жасағаны туралы ақпарат жарияланбаған. Сарапшылар мұны Сауд Арабиясының аймақтағы басты қарсыласына қарсы бұрынғыдан да батыл қадамға барғанының белгісі деп бағалап отыр.
Әуе шабуылдары наурыз айының соңында болған
Батыс шенеуніктерінің айтуынша, Сауд Арабиясының әскери-әуе күштері жүзеге асырған шабуылдар наурыз айының соңында жасалған. Олардың бірі бұл әрекетті «Сауд Арабиясына жасалған соққыға жауап ретінде жасалған қарымта шабуыл» деп сипаттаған.
Reuters агенттігі шабуыл нақты қандай нысандарға бағытталғанын растай алмаған.
Сауд Арабиясы сыртқы істер министрлігінің жоғары лауазымды өкілі бұл ақпаратқа қатысты түсініктеме беруден бас тартып, Иранға соққы жасалған-жасалмағанын тікелей растаған жоқ.
Ал Иран сыртқы істер министрлігі Reuters-тің сауалына жауап бермеген.
АҚШ қорғанысына сенген Саудия өзін осал сезіне бастаған
Сауд Арабиясы ұзақ уақыт бойы қауіпсіздік мәселесінде АҚШ әскери күштеріне арқа сүйеп келді. Алайда он аптаға созылған аймақтық соғыс корольдіктің америкалық қорғаныс жүйесін айналып өткен шабуылдарға осал екенін көрсетті.
Сарапшылардың пікірінше, Саудияның Иранға қарсы шабуылы қақтығыстың ауқымы кеңейгенін аңғартады. Соғыс 28 ақпанда АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған әуе соққыларынан кейін басталған еді.
Иран Парсы шығанағындағы елдерге шабуыл жасаған
Мәліметке сәйкес, АҚШ пен Израиль шабуылынан кейін Иран Парсы шығанағындағы ынтымақтастық кеңесіне мүше алты мемлекетке зымыран және дрон шабуылдарын жасаған.
Шабуылдар тек АҚШ әскери базаларына ғана емес, азаматтық нысандарға, әуежайларға және мұнай инфрақұрылымына да бағытталғаны айтылады. Сонымен қатар Иран Ормуз бұғазын жауып, әлемдік саудаға кедергі келтірген.
БАӘ де Иранға қарсы әскери әрекетке барған
Ақпаратқа қарағанда, Біріккен Араб Әмірліктері де Иранға әскери соққы жасаған.
Reuters мәліметінше, Сауд Арабиясы мен БАӘ-нің әрекеттері Таяу Шығыстағы қақтығыстың шынайы ауқымы бұған дейін көпшілікке толық ашылмағанын көрсетеді. Иран шабуылдарынан зардап шеккен Парсы шығанағындағы монархиялар енді қарсы әрекетке көшкен.
Эр-Рияд эскалацияны болдырмауға тырысып отыр
Дегенмен Сауд Арабиясы мен БАӘ-нің ұстанымы бірдей емес. БАӘ Иранға қатысты қатаңырақ саясат ұстанып, Тегеранға қысымды күшейтуге тырысып отыр. Ал Сауд Арабиясы керісінше, жағдайдың ушықпауына мүдделі екенін көрсетіп отыр.
Эр-Рияд Иранмен тұрақты байланысын сақтап қалған. Соның ішінде Тегеранның Сауд Арабиясындағы елшісі арқылы да келіссөздер жүргізіліп жатқаны айтылды.
Сауд Арабиясы сыртқы істер министрлігінің өкілі Иранмен деэскалация жөнінде келісім бар-жоғына нақты жауап бермеген. Бірақ ол Саудияның ұстанымы өзгермегенін айтып, «Сауд Арабиясы аймақтағы тұрақтылық, қауіпсіздік және халықтардың әл-ауқаты үшін шиеленісті төмендету, сабыр сақтау және деэскалация саясатын қолдайды» деген мәлімдеме жасаған.
Еске салайық, саясаттанушы Аман Мәмбетәлиев BAQ.KZ тілшісі Олжас Адайға берген сұхбатында АҚШ пен Иран арасындағы шиеленісті, қазіргі геосаяси жағдайды, Қазақстанға төнуі мүмкін қауіптерді және алдағы сценарийлерді талдап берген болатын.
Ең оқылған:
- Атыраудағы қанды қылмыс: Қайын жұртын өлтірген күдіктінің соты басталады
- Түрмеден басқару: Шымкентте студенті жоқ колледждерге грант бөлініп, 1,3 миллиард теңге жымқырылған
- Әкесінің қабіріне Құран оқып қайтқан жігітті ауылдастары қуып барып өлтірген
- Еуропада хантавирус өршіп тұр: ДДСҰ басшысы үндеу жасады
- LRT-дегі өрт, мұз және шу: Халық көтерген мәселеге жауап айтылды