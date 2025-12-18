Сауалнама: Қазақстандықтар 2025 жылды қалай бағалады?

1000 респондент қатысқан әлеуметтанулық зерттеу 2025 жылға тек эмоциялық тұрғыдан ғана емес, адамдардың күнделікті өмірінде сезіне алатын нақты өзгерістер тұрғысынан да қарауға мүмкіндік береді. Деректер көрсеткендей, негізгі салалардағы реформалар көпшіліктің назарында болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Цифрландыру – жылдың басты жетістігі
Соңғы жылдары мемлекеттік цифрлық қызметтер барған сайын қолжетімді бола түсті, ал 2025 жылы азаматтар олардың әсерін өте жоғары бағалады:
Респонденттердің 81%-ы цифрландырудың арқасында «күнделікті мәселелерді шешу әлдеқайда ыңғайлы болды» деген пікірмен келіседі немесе ішінара келіседі.
Бұл тек технологиялардың тиімділігін көрсететін көрсеткіш ғана емес, сонымен қатар цифрлық қызметтердің күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналғанын білдіреді.
Инфрақұрылымдағы оң өзгерістер тұрғындардың назарында
Маңызды көрсеткіштердің тағы бірі – инфрақұрылымды жаңғыртуға қатысты қоғамның көзқарасы. Қазақстандықтар дәстүрлі түрде жылу, су және коммуналдық қызметтер мәселелеріне сезімтал келеді, ал зерттеу деректері бұл бағытта оң өзгерістер бар екенін көрсетеді:
Респонденттердің 75%-ы 2025 жылы ескірген желілерді қалпына келтіру үшін нақты шаралар қабылданды деп санайды.
Бұл нәтиже кең аудиторияның көзіне көріне бермейтін инфрақұрылымдық жұмыстардың күнделікті өмірде де айқын байқала бастағанын көрсетеді.
Әлеуметтік әділеттілік: қайтарылған активтер халық игілігіне қызмет етуде
Респонденттер мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі – қайтарылған активтерді әлеуметтік нысандар салуға пайдалану өз әсерін тигізіп отырғанын да атап өтті.
Қазақстандықтардың 57%-ы мұндай әлеуметтік нысандар саны артып келе жатқанына келіседі немесе көбіне келіседі.
Адамдар өз маңайында салынған мектептерді, ауруханаларды және басқа да әлеуметтік нысандарды көрген кезде, әділеттілік саясатының әлеуметтік әсері айқынырақ байқалады. Алайда жауап беруге қиналғандардың едәуір үлесі (15%) бұл тақырыптың қоғамға қосымша түсіндіруді қажет ететінін көрсетеді: көпшілік активтерді қайтару саясатының бар екенін біледі, бірақ нақты нысандардың осы қаржыландыру көзімен салынғанын әрдайым байланыстыра бермейді.