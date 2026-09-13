Сарапшы: Трамптың құттықтауы АҚШ-тың Қазақстанға ерекше назар аударып отырғанын көрсетеді
Сарапшының пікірінше, АҚШ президентінің мерейтойлық датаға бірнеше ай қалғанда жолдаған құттықтауының саяси маңызы зор және екіжақты қарым-қатынастардың даму динамикасын көрсетеді.
Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде барған сайын маңызды рөлге ие болып келеді. Мұндай пікірді Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің профессоры, саясат ғылымдарының докторы Дулатбек Қыдырбекұлы білдірді. Толығырақ BAQ.KZ материалынан оқыңыз.
АҚШ президенті Дональд Трамптың Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты ел Тәуелсіздігінің 35 жылдығымен бірнеше ай бұрын алдын ала құттықтауы Вашингтонның Қазақстанға ерекше назар аударып отырғанын көрсетеді.
Сарапшының пікірінше, АҚШ президентінің мерейтойлық датаға бірнеше ай қалғанда жолдаған құттықтауының саяси маңызы зор және екіжақты қарым-қатынастардың даму динамикасын көрсетеді.
Мерейтойға әлі үш айға жуық уақыт бар, сондықтан алдын ала құттықтауы, әрине, таңғалдырады. Бірақ бұл жағымды таңданыс. Өйткені құттықтау хатын әлемдегі ең ірі экономиканың, ұлы державаның басшысы жолдап отыр! Бұл қадам АҚШ-тың Қазақстанға ерекше назар аударатынын көрсетеді. Бұл өз кезегінде екіжақты қарым-қатынастардың қарқынды дамуына ықпал етеді, – деді Дулатбек Қыдырбекұлы.
Ол бүгінде Қазақстан мен АҚШ арасындағы ынтымақтастық дәстүрлі энергетикалық серіктестік шеңберінен шығып келе жатқанын атап өтті. Саясаттанушының айтуынша, жаһандық экономикалық күн тәртібінің өзгеруі, соның ішінде сирек кездесетін металдардың маңызының артуы серіктестікті дамытудың жаңа мүмкіндіктерін қалыптастырып отыр.
Бұған дейін АҚШ Қазақстанға мұнай экспорттаушы елдердің бірі ретінде назар аударды. Ал қазір мұнай дәуірі біртіндеп сирек кездесетін металдар дәуірімен алмасып келеді. Сонымен қатар Қазақстан да әлемдік геосаясаттың объектісінен субъектісіне айналып келеді. АҚШ Қазақстанды дербес саяси ойыншы ретінде қабылдайды. Бұл Қазақстан мен АҚШ-тың өңірлік және жаһандық деңгейде бірлескен саясат жүргізуіне негіз қалыптастырады, – деді сарапшы.
Оның пікірінше, Қазақстан өзінің сыртқы саяси ұстанымы мен ірі инфрақұрылымдық жобаларға қатысуының арқасында халықаралық қатынастар жүйесінде барған сайын маңызды орынға ие болып келеді.
АҚШ бұл сәтті 35 жыл бойы күткендей. Бірақ шындап айтқанда, саяси қайшылықтар жағдайында әлемде үнемі, кейде тіпті түбегейлі өзгерістер болып тұрады. Бұған дейін Трамп америкалық әскерлер Ауғанстаннан шығарылғаннан кейін АҚШ Орталық Азияға екінші кезектегі аймақ ретінде қарайды деп санаған. Алайда Ресей-Украина соғысындағы бейтараптық, Қытайдан Еуропаға дейінгі Орта дәліздің қалыптасуы, америкалық-ирандық қақтығысқа араласпау сияқты бірқатар факторлардың арқасында Астана Вашингтон үшін АҚШ-Қытай қарым-қатынасындағы әлеуетті саяси ойыншыға айналып отыр, – деп атап өтті Дулатбек Қыдырбекұлы.
Осылайша, сарапшының бағалауынша, Дональд Трамптың Қасым-Жомарт Тоқаевты құттықтауы Қазақстан тәуелсіздігінің мерейтойына деген құрметті ғана емес, АҚШ-тың Қазақстанның өңірлік және жаһандық үдерістердегі рөліне деген қызығушылығының артып келе жатқанын да көрсетеді.
Энергетика, стратегиялық маңызы бар минералдар, көлік және халықаралық саясат салаларындағы ынтымақтастықтың кеңеюі Қазақстан-Америка серіктестігін нығайтуға қосымша негіз қалыптастырады.
Еске сала кетейік, Трамп Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығымен Қасым-Жомарт Тоқаевты алғашқылардың бірі болып құттықтады.
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