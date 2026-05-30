Санитарлық авиация жаңа туған сәбиді Павлодардан Астанаға шұғыл жеткізді
Бүгiн 2026, 21:26
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің "Қазавиақұтқару" тікұшағының экипажы дәрігерлермен бірлесіп, шұғыл санитарлық рейс орындады.
Олар Павлодар қаласынан 14 күндік сәби мен анасын Астанаға жеткізді.
Рейс 2 сағатқа созылды, ал нәресте арнайы медициналық көмек көрсету үшін "Жүрек" кардиохирургиялық орталығына жеткізілді. Ұшу барысында ТЖМ қызметкерлері қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз етті, - деп жазылған ТЖМ хабарламасында.
