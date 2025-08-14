Саммит сәтті өтсе, біз үшжақты кездесу ұйымдастырамыз – Трамп

АҚШ, Украина президенттері мен Еуроодақ басшылары жұма күнгі Аляскада Ресей президенті Владимир Путинмен өтетін саммит алдында виртуалды кездесу өткізді. Владимир Зеленский телефон арқылы сөйлесу барысында Трамп атысты тоқтатуды қолдайтынын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN және DW арналарына сілтеме жасап.
Кездесуден кейінгі түсініктемелерде Зеленский "алдымен атысты тоқтату, содан кейін қауіпсіздік кепілдігі – нақты қауіпсіздік кепілдігі болуы керек", ал Трамп "қолдайтынын" айтты.
Трамп Аляскада Путинмен кездесу сәтті өтсе, Ресей-Украина-АҚШ саммитін жедел ұйымдастыруға уәде берді
Ел басшылары жабық бейнеконференция арқылы сөйлесті. Іс-шараның қорытындысы бойынша Германия канцлері Фридрих Мерц Еуропа мен Украинаның негізгі қауіпсіздік мүдделерін қамтамасыз ету 15 тамызда Аляскада өтетін Украинадағы жағдайды бейбіт реттеу бойынша АҚШ пен Ресей президенттерінің келіссөздерінде орталық рөл атқаруы тиіс деп мәлімдеді.
Сонымен бірге Мерц Украинаны Путин мен Трамптың Аляскадағы кездесуінен кейін өтетін келіссөздерге қосуға шақырды.
Бұған дейін Трамп соғысты тоқтату үшін екі жаққа аумақтардан бас тартуға тура келетінін айтқан, бұл идеяны Украина да, Ресей де қабылдамайды.
Мерц Трамп-Путин саммиті кезінде "маңызды шешімдер" қабылдануы мүмкін екенін айтты, өйткені оның айтуынша, еуропалықтар "іргетас қалау және бұл кездесудің дұрыс өтуін қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр".
Германия канцлері журналистердің сұрағына жауап бере отырып, Украинаның қауіпсіздік кепілдігі тақырыбы қысқаша талқыланғанын және олардың нақты не болатыны және оларды қай мемлекеттер қамтамасыз ететіні әңгіме тақырыбы емес екенін айтты. Мерцтің пікірінше, Украинаның қауіпсіздігіне кепілдік беру мәселесін талқылау "бейбітшілікке жол ашылған кезде" өтуі керек.