Рыбакина Индиан-Уэллстегі беделді турнирдің финалына шықты
Теннисші тағы да топ жарды.
Бүгiн 2026, 12:10
БӨЛІСУ
159Фото: ҚР ҰОК
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина АҚШ-тың Индиан-Уэллс қаласында өтіп жатқан WTA-1000 санатындағы турнирдің финалына жолдама алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жартылай финалда Рыбакина WTA рейтингінде 9-орында тұрған украиналық Элина Свитолинаны жеңді. Кездесу 7:5, 6:4 есебімен аяқталды.
Матч 1 сағат 46 минутқа созылды. Қазақстандық спортшы 6 эйс жасап, бір қос қателік жіберді және 11 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Ал Свитолинаның еншісінде 6 эйс, 8 қос қателік және 9 мүмкіндіктің екеуі ғана жүзеге асқан брейк-пойнт бар.
Финалда Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы, «Үлкен дулыға» турнирлерінің төрт дүркін жеңімпазы саналатын Беларусь теннисшісі Арина Соболенкомен кездеседі.
АҚШ. Индиан-Уэллс. WTA-1000. Хард. ½ финал
Елена Рыбакина – Элина Свитолина – 7:5, 6:4