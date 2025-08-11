Руслан Берденовті атқан күдіктінің әкесі үндеу жасады

Руслан Берденовті атқан күдікті Ернар Жиембайдың әкесі Жиембай Пралиев үндеу жасады. BAQ.KZ бұл жөнінде turkystan.kz-ке сілтеме жасап хабарлайды.
Мен ұлымның әкесі ретінде, сіздерге әлеуметтік желілер арқылы жүгінуге мәжбүрмін, себебі ақпараттық кеңістікте пайда болған кейбір жалған жарияланымдарды тоқтатқым келеді. Сіздер қазіргі оқиғалар туралы істің материалдарына негізделген шынайы ақпаратқа қол жеткізе алуларыңыз маңызды.
Барлығынан бұрын, мен ұлымның іс-әрекеттерін ақтауға тырыспаймын және болған жайттар үшін шын жүректен өкініш білдіремін. Біз жасалған әрекеттер үшін жаза болуы керек екенін түсінеміз, бірақ оның әділ әрі жасаған әрекетіне сай болуына үміттенеміз.
Бұл жарияланымның басты мақсаты о бастан жарияланып жүрген ақпаратты беру манипуляцияларын алдын алу, себебі танысымыз жоқ болғандықтан үлкен аудиторияға қарсы тұра алмаймыз.
Мысалы, кейбір жарияланымдар ақпаратты қолайлы ракурстан ұсынады, мәтінді 5 оқ жарақатынан бастайды, бірақ тергеушінің қаулысымен және заттарды қарау хаттамасына сәйкес, жәбірленушінің денесінен барлығы 3 дана бытыра қалдықтары ғана табылған.
Сонымен қатар, 60 бытыра қалдықтары туралы ақпарат жәбірленушінің алғашқы видеожазбасымен сәйкес келмейді, онда ол сыртқы киімсіз аурухана төсегінде және жамбасынан жоғары ешқандай жарақатсыз жатыр. Кейін біз тәуелсіз қорытынды ала алмадық, себебі жәбірленуші елден тыс жерге кетті.
Жәбірленуші еркін қозғалатындығы сот отырыстарынан бірнеше күн бұрын, а.ж. 1 тамызында Шымкент қаласы әкімдігіне барғаны дәлел. Бұл оның жарақаттарының, мүмкін, оның айтқанынан аз маңызды екенін растайды және сот отырысына әдейі қатыспағанына нұсқайды.
Менің ұлымның сөз сөйлеуіне келетін болсақ, ол жәбірленушімен кездесулер туралы айтқан жоқ, адвокаттарына назар аударды. Есі дұрыс адам осындай нәрсеге тек кәсіби қызметі үшін барады деп елестету қиын, егер оның абыройына нұқсан келмесе. Назар аударғым келеді: мен ұлымды ақтап тұрған жоқпын. Жәбірленушінің адвокатының менің онкологиялық ауруымды растайтын құжаттарды талап етуінің өзі жалған ақпаратты жоққа шығарады.
Шантаж бен қысым туралы сөздің негізсіз екені біз сұраушы хәлде екеніміз дәлел емес пе? Шыншыл адам қорықпайды. Оған қоса, біздің жәбірленуші туралы бірінші оң жарияланымдарымыз шын мәнінде кімнің ультиматум қойғанын көрсетеді.
Бұған қосымша, жүргізушінің менің ұлымды құлатып жәбірленушіні құтқарғаны туралы ақпараттың жалған екенін жеткізгім келеді. Видеожазба мен жүргізушінің сотта берген жауабы менің ұлымның қолында сол уақытта ештеңе болмағанын растайды.
Бұл жазбада, ұлымның тек қорқыту ниеті болғандығы расталады, басқа ниеті болғанда екі метр қашықтықтан елеулі зиян келтіруге одан ары өмірін кесуге мүмкіндігі болды.
Сонымен, аңшылық қарудан 5 оқ атылды, ал адам аяғында тұрды. Басты себебі, менің ұлым тікелей атпады, оқ жәбірленушіге рикошетпен тиген. Барлық оқ таусылғаннан соң, менің ұлым мен жәбірленуші әлі де аяғында тұрып, әңгімелесті. Бұл ақпарат іс материалындағы ресми видеожазбалармен расталады.
Ойымды түйіндеймін: аңшылық қарудан 5 рет тікелей атқан оқтан тірі қалу тек фантастикалық фильмдерде үйлесімді.
Бұдан басқа, жәбірленушінің алғашқы және кейінгі жауабында анық айырмашылықтар көрінеді. Кейінгі жауабында, ол менің ұлым оған әлсіз жатқан кезінде қаруды басына қойып атуға оқталғаны туралы мәлімдеді. Бұл факт кейбір ақпараттық арналармен белсенді түрде қолдау тапты. Ең бастысы, бұл факт сараптамалық баға бойынша теріске шығарылады.
Қымбатты отандастар, біз ешкімге біздің жағдайымызда болуды тілемейміз және ұлымыз үшін ӘДІЛ жазаға үміттенеміз, - дейді ол.
Айта кетейік, бұған дейін аталған оқиғаға байланысты сот процесі басталған.
Жәбірленуші Р.Берденов сотқа келмеген.