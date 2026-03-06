Рубио Иранмен қақтығыс бірнеше аптаға созылуы мүмкін екенін айтты
Мемлекеттік хатшының айтуынша, кез келген келіссөздер жүргізу әскери мақсаттарға қол жеткізуге кедергі келтіруі мүмкін.
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио араб елдерінің сыртқы істер министрлерімен телефон арқылы сөйлесу барысында Иранмен қақтығыс кем дегенде бірнеше аптаға созылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Бұл туралы Axios порталы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Басылым дереккөздерінің мәліметінше, қазіргі кезде АҚШ әскери күштері Иранның зымыран тасымалдаушыларына, қару-жарақ қоймалары мен өндіріс орындарына соққы беруге басымдық беріп отыр.
Рубио Вашингтонның негізгі мақсаты Ирандағы режимді өзгерту емес екенін айтқанымен, АҚШ елде басқа билік болғанын қалайтынын жеткізген.
Сонымен қатар ол қазіргі уақытта АҚШ пен Иран арасында тікелей диалог жоқ екенін атап өтті. Мемлекеттік хатшының айтуынша, кез келген келіссөздер жүргізу әскери мақсаттарға қол жеткізуге кедергі келтіруі мүмкін.
Еске салайық, 28 ақпанда АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операция бастаған болатын. Бұған жауап ретінде Иран да Израильдегі нысандарға соққы жасайтынын мәлімдеді.
