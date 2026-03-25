Роман Скляр Бүкілқытайлық жиналыс комитетінің төрағасымен кездесті
Кездесу Хайнань провинциясының Боао қаласында өтті.
ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары Р.Скляр Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің төрағасы Чжао Лэцзимен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Хайнань провинциясының Боао қаласында Боао Азия форумының 25-ші жыл сайынғы сессиясына қатысу аясында Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары Р.Склярдың Қытай Халық Республикасының Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің төрағасы Чжао Лэцзимен кездесуі өтті.
Р. Скляр ҚХР БХӨЖ ТК төрағасын «екі сессияның» табысты өтуімен және Қытайдың 2026–2030 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму жоспарының қабылдануымен құттықтады.
2026 жылғы 15 наурызда өткен жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі республикалық референдумның қорытындылары туралы ақпарат беріп, оның Қазақстанның одан әрі дамуы үшін маңыздылығын атап өтті.
Екі ел арасындағы парламентаралық байланыстар саласындағы нәтижелі ынтымақтастықты, сондай-ақ сауда-экономикалық әріптестіктің серпінді дамуын, инвестициялар, көлік және энергетика салаларындағы өзара іс-қимылды атап көрсетті.
Чжао Лэцзи қытай тарапы Қазақстанмен мәңгілік жан-жақты стратегиялық әріптестіктің жоғары сенімге негізделген қатынастарына ерекше мән беретінін баса айтты.
Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалар мен Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың елдің одан әрі өркендеуіне бағытталған бастамаларына қолдау білдірді.
Тараптар сондай-ақ БҰҰ, ШЫҰ, АӨСШК және «Орталық Азия – Қытай» сияқты көпжақты форматтардағы ынтымақтастықтың маңыздылығына тоқталды.
Ең оқылған:
- Күдікті – ірі кәсіпкер: Алматыдағы 3 адам қаза тапқан жантүршігерлік апатқа қатысты тың дерек шықты
- Қазақстанда жаңа арзан ипотека бағдарламасы іске қосылады
- "Өзіне қол жұмсады" деп ойлаған: Ұйқыны жақсы көретін ақтаулық келіншек елді әбігерге салды
- Мемлекет басшысы қазақстандық спортшыға "Қазақстанның Еңбек ері" атағын беру туралы жарлыққа қол қойды
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды