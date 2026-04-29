Роботтар, дрондар және ЖИ: Qostanai Tech фестиваліне 10 мың адам жиналды
Қостанай өңірі еліміздің цифрлық трансформациясындағы жетекші орталықтардың біріне айналғанын «QOSTANAI TECH» ауқымды фестивалі айқын көрсетті.
10 мыңнан астам қатысушыны біріктірген бұл іс-шара қала кеңістігін толыққанды технологиялық алаңға айналдырып, өнеркәсіп, ғылым, білім және IT салаларының тоғысу нүктесіне айналды.
Фестивальдің ашылуында Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов цифрландыру мен жасанды интеллект өңір экономикасының негізгі даму бағыты екенін атап өтті. Бүгінде облыс өңдеу өнеркәсібі бойынша елде 4-орында, ал экономиканың 70 пайыздан астамы осы секторға тиесілі. Өндірісте 145 өнеркәсіптік робот жұмыс істеп, цифрлық басқару және жасанды интеллект элементтері кеңінен енгізілуде.
Аграрлық салада да ауқымды цифрлық өзгерістер жүзеге асқан: егістіктің 100 пайызы, жайылымдардың 90 пайызы және шабындықтардың 95 пайызы цифрландырылған. Нәтижесінде шығын 40 пайызға азайып, өнімділік 30 пайызға артқан, ал өндірістік шығындар 15 пайызға қысқарған.
Халықаралық бағдарлама аясында TED форматындағы сессиялар өтіп, әлемдік деңгейдегі сарапшылар өз ойларымен бөлісті. Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты Рае Квон Чунг онлайн байланыс арқылы сөз сөйлеп, болашақ білім беру жүйесінде құндылықтардың шешуші рөл атқаратынын атап өтті.
Фестивальдің ерекшелігі — оның қала кеңістігіне терең интеграциялануы. Ашық алаңдарда ғылыми эксперименттер, инженерлік демонстрациялар, робототехника көрмелері мен дрон технологиялары көрсетілді. «Жастар сарайы» толыққанды «ақылды қала» моделіне айналып, интерактивті және цифрлық инсталляциялармен жабдықталды.
Жасанды интеллект, робототехника және дрон-футбол сияқты жаңа технологиялық бағыттар үлкен қызығушылық тудырды. Студенттер AI негізіндегі цифрлық шешімдер әзірлеп, хакатон барысында нақты салаларға арналған прототиптер ұсынды.
Сонымен қатар өңірде өнеркәсіптік туризм бағыты іске қосылып, қатысушылар ірі кәсіпорындардың өндірістік циклін — Allur, KIA және «Агромаш» зауыттарын — тікелей көріп танысты.
«QOSTANAI TECH» фестивалі Қостанай облысының цифрлық экономикаға бет бұруын айқындап, өңірді білім, технология және инновация тоғысқан жаңа даму моделіне жақындатты.
