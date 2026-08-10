Рио-де-Жанейрода тікұшақ апатынан төрт адам қаза тапты
Апаттың себептері әзірге белгісіз.
Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында тікұшақ апатқа ұшырап, борттағы төрт адам қаза тапты. Қаза болғандардың арасында ұшқыш та бар, деп хабарлады Анадолы агенттігі.
Жергілікті өрт сөндіру қызметінің мәліметінше, тікұшақ жетуі қиын орманды алқапқа құлаған. Құтқарушылардың оқиға орнына жетуі де қиын болған.
Колумбияның Бразилиядағы бас консулы Диана Паестің хабарлауынша, алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқандардың үшеуі — Колумбия азаматтары. Марқұмдардың жеке басын анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Тікұшақ апатынан кейін өрт шыққан. Екі адамның денесі қатты күйіп кеткендіктен, оларды сәйкестендіру жұмыстары қиындаған.
Туристерге экскурсиялық рейстер ұйымдастыратын компанияға тиесілі тікұшақ қала мен мұхит көрінісімен танымал Виста-Шинеза бақылау алаңы маңындағы орманды аумаққа құлаған.
Апаттың себептері әзірге белгісіз. Оқиға бойынша тергеу басталды.
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