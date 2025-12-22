Резервтегі әскери қызметке үміткерлерді қабылдау басталды

Жамбыл облысында резервтегі әскери қызметті іс жүзінде енгізу басталды. Жергілікті әскери басқару органдары негізгі еңбек қызметінен қол үзбей жаңа форматта қызмет етуге дайын азаматтарды қабылдауды бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шаралар «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының қатысуымен өтіп жатыр. Тараз қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасында резервтік бөлімшелерді аумақтық принцип бойынша толықтыру мәселелері қаралды. Сол арқылы азаматтар қызметті тұрғылықты жерінде атқарып, жұмыс орнын, жалақысын және әлеуметтік жеңілдіктерін сақтай алады.
Болашақ резервистермен кездесулерде қызметке қабылдау шарттары мен қойылатын талаптар түсіндірілді. Бұл бастамаға бұрын командалық және басқарушылық лауазымдарда қызмет еткен және әскери тәжірибесі мол азаматтар белсенді қатысуға қызығушылық танытты.
Резервтегі әскери қызмет форматына офицерлік резерв қызметкерлерінің қызығушылық танытуы осы форматқа деген сұранысты көрсетеді. Біз кәсіби және ынталы құрамды қалыптастыруға ниеттіміз, ол қорғаныс мәселелерінде сенімді тірек болады, — деді «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Ержан Ибраев.
Әскери резервті қалыптастыру заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Қызметке денсаулығы жақсы, әскери есептік мамандыққа ие және қызмет тәжірибесі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады. Медициналық тексеріс, күш-қуат және психологиялық дайындықты бағалау, сондай-ақ кәсіби сұхбат қарастырылған.
Құжаттарды қабылдау жергілікті әскери басқару органдары арқылы жүзеге асырылып, кейін материалдар комиссиямен қаралады.
Резервтегі әскери қызмет үш жыл мерзімге келісімшарт негізінде өткізіледі және ай сайынғы жалақы мен әлеуметтік кепілдіктерді қарастырады. Резервистер айына үш рет жаттығуларға, жылына бір рет 30 күндік оқу жиындарына қатысады. Қызметтегі шекті жас шегі: офицерлер үшін – 60 жасқа дейін, қатардағы және сержанттық құрам үшін – 50 жасқа дейін белгіленген.