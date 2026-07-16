«Respublica» партиясының Құрылтай сайлауына қатысатын 75 кандидаты тіркелді
Бүгін Құрылтай депутаттарын сайлау науқаны аясында ҚР Орталық сайлау комиссиясының үшінші отырысы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Күн тәртібіне сәйкес «2026 жылдың 23 тамызына тағайындалған Қазақстан Республикасы Құрылтайының депутаттарын сайлауға «Respublica» партиясы» қоғамдық бірлестігінің партиялық тізімін тіркеу туралы» мәселе қаралды.
Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы Нұрлан Әбдіров бұған дейін ОСК-ға 7 саяси партияның тиісті құжаттарын тапсырғанын атап өтті.
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының жолдаған сұрауына сәйкес, уәкілетті мемлекеттік органдар партиялық тізімге енгізілген тұлғалардың Конституция мен «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралыКонституциялық заң талаптарына сәйкестігіне тексеру жүргізді.
Осы жылы 7 шілдеде «Respublica» партиясы Құрылтай депутаттарының сайлауына қатысу үшін партиялық тізімін Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына ұсынды. Орталық сайлау комиссиясы заңнамаға сәйкес барлық қажетті рәсімдерді жүзеге асырды. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының құзыретіне саяси партиялардың Құрылтай сайлауындағы партиялық тізімдерін тіркеу мәселесіжатады, - дейді Нұрлан Әбдіров.
Өз баяндамасында ОСК хатшысы Шавхат Өтемісов бұған дейін партия тарапынан Орталық сайлау комиссиясына 76 адамнан тұратын партиялық тізімді ұсынғанын еске салды. Сонымен қатар, кейіннен Орталық сайлау комиссиясына кандидат Темірғалиева Сәния Бақытжанқызының өз еркімен партиялық тізімнен шығару туралы өтініші келіп түсті.
Өтініш 2026 жылғы 11 шілдеде келіп түсті. Сайлау туралы Конституциялық заңның 90 бабы 1 тармағына сәйкес Орталық сайлау комиссиясы өз құзіреті шеңберінде «Respublica» партиясы» қоғамдық бірлестігінің партиялық тізімінен Темірғалиева Сәния Бақытжанқызын алып тастау бойынша тиісті шешім жобасын әзірледі. Осының негізінде қазіргі уақытта партиялық тізімде 75 адам бар. Оның ішінде 38 кандидат - әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар. Бұл кандидаттардың жалпы санының - 50,7 пайызы. Заңда белгіленген квота сақталған. Партиялық тізімге енгізілгенбарлық тұлғалар Конституцияның және сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келеді, - деп түсіндірді Шавхат Өтемісов.
Сондай-ақ ОСК хатшысы VIII сайланған ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының сайлауында партияның 8,59 пайыз дауыс жинағанын ескере отырып, «Respublica» партиясы сайлау жарнасын төлеуден босатылатынын айтты.
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