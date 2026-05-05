Ресей Жеңіс күніне орай уақытша бітім жариялайтынын мәлімдеді
Ресей тарапы Жеңіс күніне орай уақытша бітім жарияланатыны туралы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, 8 және 9 мамыр күндері Жеңіс күні мерекесіне байланысты әскери іс-қимылдарды уақытша тоқтату туралы шешім қабылданған. Бұл шешім Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы Владимир Путин тарапынан бекітілген.
Министрлік хабарламасында бітім 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы аяқталған күннің мерейтойына орай жарияланып отырғаны айтылған.
Ресей Қорғаныс министрлігі Ресей Федерациясының Қорғаныс министрлігі бұл кезеңде әскери әрекеттердің уақытша тоқтатылатынын мәлімдеді. Сонымен қатар хабарламада Украина тарапынан да осы бастаманы қолдау күтілетіні атап өтілген.
Бітімнің нақты шарттары мен оның орындалу тәртібі жөніндегі қосымша ақпарат ресми түрде кейінірек жариялануы мүмкін.
