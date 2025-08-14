Ресей Telegram және WhatsApp арқылы қоңырау шалуды ішінара шектеді

Ресей Telegram және WhatsApp арқылы қоңырау шалуға ішінара шектеу қойды. Бұл туралы Роскомнадзордың баспасөз қызметі хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Қылмыскерлерге қарсы тұру мақсатында құқық қорғау органдарының материалдарына сәйкес осы шетелдік мессенджерлерде қоңырауларды ішінара шектеу шаралары қабылданып жатқанын хабарлаймыз. Олардың жұмысына басқа шектеулер енгізілмейді, - деп хабарлады Роскомнадзор.
Олар Telegram мен WhatsApp азаматтарды алдаудың, бопсалаудың және диверсиялық немесе террористік әрекеттерге тартудың негізгі арналарына айналғанын атап өтті.
Цифрлық даму министрлігі бұл алаяқтардан келетін қоңыраулар санын азайтуға көмектесетінін түсіндірді; басқа функцияларды шектеу туралы әңгіме жоқ. Сонымен қатар, мессенджерлердегі дауыстық қоңырауларға қолжетімділік олардың иелері Ресей заңнамасының талаптарын орындаған жағдайда қалпына келтіріледі.
Мемлекеттік Думаның Ақпараттық саясат комитеті төрағасының бірінші орынбасары Антон Горелкиннің айтуынша, Telegram және WhatsApp-та дауыстық қоңыраулардың қайта қолжетімді болуының жалғыз мүмкіндігі - оларды Ресейге «қондыру». Атап айтқанда, заңды тұлғаларды ашу, Роскомнадзор және құқық қорғау органдарымен өзара әрекеттесу және Ресейдің барлық заңдарын сақтау.