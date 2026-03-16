Ресей ОСК өкілі: Дауыс беруге барлық мүмкіндік толық қамтамасыз етілді
Наталья Бударина Қазақстандағы референдум заң талаптарына сай өткенін атап өтті.
Қазақстанда өткен республикалық референдум кезінде халықаралық бақылаушылар тарапынан ешқандай заңбұзушылық тіркелмеген. Бұл туралы баспасөз конференциясында Ресей Федерациясы Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Наталья Бударина мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, дауыс беру процесі мен референдумды ұйымдастыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына толық сәйкес өткен.
Заңбұзушылықтарға қатысты қандай да бір ескерту айтуға негіз жоқ. Өйткені барлық рәсімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізілді. Мұны өз көзіңмен көргенде анық байқайсың. Шын мәнінде, мұның артында Орталық комиссияның басшылығымен жұмыс істеген референдум комиссияларының, сондай-ақ барлық жауапты органдардың үлкен еңбегі жатыр. Олар азаматтардың дауыс беруіне барлық мүмкіндіктердің жоғары деңгейде қамтамасыз етілуіне жағдай жасады, – деді Бударина.
Ол дауыс беру нәтижелері қазақстандықтардың азаматтық жауапкершілігінің жоғары екенін көрсететінін атап өтті.
Мұны біз дауыс беру нәтижелерінен көріп отырмыз. Бұл азаматтардың қоғамдық-саяси үдерістерге жауапкершілікпен қарайтынын көрсетеді. Сонымен қатар дауыс беру үшін барлық мүмкіндіктердің толық қамтамасыз етілгенін аңғартады. Бұған комиссиялардың дауыс беру тәртібі мен рәсімдері туралы жүргізген кең ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмыстары да ықпал етті. Тағы да атап өткім келеді – бұл мүмкіндіктер толық әрі жан-жақты қамтамасыз етілді, – деді Ресей ОСК өкілі.
Наталья Бударина сондай-ақ дауыс беру учаскелеріндегі атмосфераға тоқталды.
Учаскелерде өте жылы әрі достық атмосфера қалыптасты. Мұны референдумға қатысушылар да, бақылаушылар да байқады. Кейбір жерлерде кезек болғанына қарамастан, бәрі өте сыпайы әрі ұйымшыл жағдайда өтті, – деп қосты ол.
Оның айтуынша, атқарылған жұмыстар референдумның ашық әрі қолжетімді өтуіне мүмкіндік берген.
Еске салсақ, ТМД байқаушылар миссиясының басшысы Игорь Петришенко Қазақстанда өткен республикалық референдумның дайындық және өткізу барысын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) байқаушылар миссиясы 2026 жылғы 24 ақпаннан бастап бақылап отырғанын мәлімдеді.
Түркия Жоғарғы сайлау кеңесінің төрағасы: Сайлау учаскелерінде халықтың қызығушылығы жоғары екенін байқадық