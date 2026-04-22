RES 2026 EXPO көрмесі: Планетаның болашағына арналған «жасыл» технологиялар
Астанада жасыл технологиялар мен тұрақты даму шешімдеріне арналған RES 2026 EXPO халықаралық көрмесі басталды. Біздің фоторепортажда бұл алаңның ерекшелігі мен мазмұны туралы толығырақ баяндалады.
Ұсынылған жобалардың тақырыптары сан алуан: ауа сапасын өлшеу, автокөлік саласындағы экологиялық технологиялар, көгалдандыру және сирек кездесетін жануарларды қорғау.
Іскерлік бағдарлама климаттық күн тәртібі, декарбонизация, ESG қағидаттары, инвестициялар және тұрақты технологияларды енгізу мәселелеріне арналған 30-дан астам панельдік сессияны қамтиды.
Көрме экология және «жасыл» экономика саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, нақты шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін мемлекеттік органдарды, бизнес өкілдерін, инвесторлар мен сарапшылар қауымдастығын біріктіретін маңызды кәсіби алаңға айналды. Үш күн ішінде көрмеге 20 мыңнан астам адам келеді деп күтілуде.