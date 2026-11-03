«Ремонт жасап беремін»: Instagram арқылы 21 млн теңге жымқырған астаналық сотталды
Жалған жөндеуші 15 азаматтан алдын ала төлем алып, кейін байланысқа шықпай қойған. Енді ол бірнеше жылын түрмеде өткізеді.
Елорда тұрғыны тартпалы төбелерді орнату, сондай-ақ жиһаз жасау мен сату тәжірибесін ескере отырып, «Instagram» әлеуметтік желісінде хабарландыру жариялаған.
Астана қаласы прокуратурасының мәліметінше, ол келісім-шарттар жасасып, азаматтардан алдын ала төлемді қолма-қол не банктік онлайн-аударымдар арқылы алып, содан олармен байланысты үзген.
Аталған тәсілмен 15 азаматты алдап, сотталған жалпы 21 млн теңгеден астам қаражатын иемденген. Мемлекеттік айыптаушымен сотталғанның кінәсін толық дәлелденген. Сот үкімімен оған 4 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған, - деп хабарлады Астана қаласы прокуратурасы.
Жәбірленушілердің келтірілген материалдық зиянды өндіріп алу туралы азаматтық талаптары қанағаттандырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Астана қаласының прокуратурасы әлеуметтік желілер арқылы тауарлар мен қызметтерге тапсырыс беру кезінде азаматтарды сақ болуға шақырады. Алдын ала төлемді енгізбес бұрын орындаушы туралы ақпаратты тексеру, пікірлерді зерттеу, нақты байланыс деректерінің бар екеніне көз жеткізу және сатушының немесе орындаушының адалдығы расталмай елеулі сомаларды аудармау ұсынылады.
Еске салсақ, Астана көшелерінде балағат сөздер жазылған көлікпен жүрген жүргізуші қамалды. Toyota Camry көлігіндегі әдепсіз жазулар әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Полиция жүргізушіні анықтап, оған қатысты қатаң шара қолданды.
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