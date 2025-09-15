Рекорд: Жапонияда қарттар саны артты

Жапонияда 65 жастан асқан адамдардың үлесі ел халқының 29,4 пайызын құрады. Бұл – ел тарихындағы ең жоғары көрсеткіш, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Жапонияның Ішкі істер және коммуникациялар министрлігі жариялаған ресми дерекке сәйкес, 15 қыркүйек – "Қарттарға құрмет көрсету күніне" орай егде жастағы халықтың саны 36,19 миллион адамға жеткен. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 0,1 пайыздық тармаққа артып отыр.
Сонымен қатар, елдегі еңбек нарығы шолуында қарттардың еңбек белсенділігі де жаңа рекорд орнатқаны айтылды. Өткен жылы 9,3 миллион зейнет жасындағы азамат еңбекпен қамтылған. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 160 мыңға артық.
Жалпы алғанда, 65 жастан асқандардың 25,7%-ы жұмыс істейді. Жас топтары бойынша еңбекпен қамтылу деңгейі былайша бөлінді:
65–69 жас аралығында – 53,6%,
70–74 жас аралығында – 35,1%,
75 жастан жоғары – 12%.
Министрліктің түсіндіруінше, бұл үрдіс еңбек ресурстарының тапшылығымен және зейнеткерлік жастың ұзаруымен байланысты. Сарапшылар қарттардың еңбек нарығындағы үлесі алдағы уақытта да арта беретінін айтады.