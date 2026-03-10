Референдум: Қауіпсіздікке байланысты шетелде бірқатар учаске жабылды
Бұл туралы Сыртқы Істер Министрлігінің өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді.
Таяу Шығыстағы әскери-саяси жағдайдың күрделенуіне және бірқатар мемлекеттердегі қауіпсіздік деңгейінің төмендеуіне байланысты Қазақстанның шетелдегі кейбір сайлау учаскелерінің жұмысы уақытша тоқтатылады. Бұл туралы Сыртқы Істер Министрлігінің өкілі Ерлан Жетібаев мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ресми мәліметке сәйкес, қалыптасқан жағдайды ескере отырып арнайы штаб құрылған. Штабтың шешімімен қауіпсіздік тәуекелдеріне байланысты 10 елдегі 11 сайлау учаскесінің жұмысын уақытша тоқтату туралы шешім қабылданды.
Аталған учаскелер Қазақстан Республикасының Иран, Израиль, Иордания, Катар, Біріккен Араб Әмірліктері, Оман, Ливан, Кувейт, Украина және Эфиопиядағы елшіліктері жанында орналасқан. Сондай-ақ Дубай қаласындағы Қазақстан консулдығы жанындағы учаске де осы тізімге енгізілді.
Соған қарамастан, референдум барысында шетелдегі сайлау процесі жалғасады. Жалпы алғанда 54 елде орналасқан 71 сайлау учаскесі жұмыс істейтін болады. Бұл учаскелерде Қазақстан азаматтары өз таңдауларын жасау мүмкіндігіне ие болады.
Орталық сайлау органдарының дерегінше, шетелде дауыс беруге құқығы бар азаматтардың жалпы саны 14 230 адамды құрайды. Олар әлемнің әртүрлі мемлекеттерінде орналасқан дипломатиялық өкілдіктер жанындағы учаскелерде дауыс бере алады.
Референдумның ашықтығы мен заңдылығын қамтамасыз ету үшін халықаралық байқаушылардың қатысуы да қарастырылған. Қазіргі уақытта 10 халықаралық және өңірлік ұйымнан, 27 шет мемлекеттердің орталық сайлау комиссияларынан, сондай-ақ Қазақстанда аккредиттелген дипломатиялық корпустан жалпы саны 336 халықаралық байқаушының қатысуы жоспарланып отыр.
Сонымен қатар референдум барысын ақпараттық тұрғыда кеңінен жариялау үшін шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де қатысады. Алдын ала мәлімет бойынша, 31 елден 68 шетелдік БАҚ-тың 185 өкілі референдумды ақпараттық тұрғыдан сүйемелдеуді жоспарлап отыр.
Мамандардың айтуынша, қабылданған шешімдер ең алдымен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен бірге референдум процесінің ашықтығы мен халықаралық бақылау стандарттарына сәйкес өтуіне ерекше мән берілмек.
