Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты

Биыл Рамазан айы 19 ақпанда басталатыны нақтыланды. Бұл туралы Рамазан айына орай өткен төралқа мәжілісінде Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Біз Түркі мемлекеттері ұйымына қарасты Мүфтилер алқасы жанындағы Пәтуа кеңесінің және ғылыми зерттеулер нәтижесін ескеріп, ортақ шешім қабылдадық. Алла қаласа, биыл Рамазан айы 19 ақпанда басталады. Ал наурыз айының 16-нан 17-не қараған түн – қасиетті Қадір түні. 20 наурыз – ораза айт мерекесі, - деді Наурызбай қажы Тағанұлы.
Сонымен қатар, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Қазақстан қалалары мен ауылдарына арналған ораза кестелерін жариялады.
Бұған дейін BAQ.KZ тілшісі исламтанушы мамандардан оразаға қалай дайындалу керегін сұрап-білген еді.