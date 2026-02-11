Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 15:01
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Биыл Рамазан айы 19 ақпанда басталатыны нақтыланды. Бұл туралы Рамазан айына орай өткен төралқа мәжілісінде Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Біз Түркі мемлекеттері ұйымына қарасты Мүфтилер алқасы жанындағы Пәтуа кеңесінің және ғылыми зерттеулер нәтижесін ескеріп, ортақ шешім қабылдадық. Алла қаласа, биыл Рамазан айы 19 ақпанда басталады. Ал наурыз айының 16-нан 17-не қараған түн – қасиетті Қадір түні. 20 наурыз – ораза айт мерекесі, - деді Наурызбай қажы Тағанұлы.

Сонымен қатар, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Қазақстан қалалары мен ауылдарына арналған ораза кестелерін жариялады.

Бұған дейін BAQ.KZ тілшісі исламтанушы мамандардан оразаға қалай дайындалу керегін сұрап-білген еді.

Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Астананың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Алматының ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Шымкенттің ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Жезқазғанның ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Түркістанның ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Петропавлдың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Павлодардың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Ақтаудың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Қызылорданың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Қостанайдың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Қарағандының ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Оралдың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Талдықорғанның ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Тараздың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Өскеменнің ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Атыраудың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Қонаевтың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Ақтөбенің ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Көкшетаудың ораза кестесі
Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шықты
Семейдің ораза кестесі
