Қызылордада үшем дүниеге келді
Сәбилер 32 апталық болып өмiрге келген.
Бүгiн 2026, 22:11
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:11Бүгiн 2026, 22:11
144Фото: Қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасы
32 апталық болып өмiрге келген сәбилерге Хадия, Дария және Жәния есімдері берілді.
1210, 1470 және 980 грамм болып туылған шақалақтар екі ай бойы ана мен бала орталығының жоғары тәуелділіктегі нәрестелерге арналған арнайы күтім бөлімшесінде ем қабылдап, дәрігерлердің үздіксіз бақылауында болды.
Мамандардың білікті көмегі мен заманауи медициналық күтімiнің нәтижесінде сәбилердің жағдайы тұрақталып, салмақтары айтарлықтай артты. Яғни 2390, 3390 және 2060 граммға жеттi.
Сәбилердің анасы 32 жастағы Бекбаулы Мөлдір, әкесі – 34 жастағы Берікбол Нұрсұлтан. Сырдария ауданына қарасты Басарық ауылының Баймановтар отбасы бұған дейін де екі бала тәрбиелеп отырған.
Ең оқылған:
- "Өмір үшін күрес": Сотта Сұлтан Сәрсемәлиевтің анасы ұлына үн қатты
- «Бесінші баласын босанғанын ұмытып қалған»: Ақбаян Мұқанғалиеваның жағдайы әлі де белгісіз
- Түркістан облысында адам өлімі тіркелді: Күдікті 9-сынып оқушысы
- Қазақстанда 1 маусымнан бастап не өзгереді
- Трамп: Ормуз бұғазы халықаралық кеме қатынасына ашық болуы керек