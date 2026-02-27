Қызылорда және Ұлытау облысында жол жабылды

Жолды 2026 жылғы 28 ақпан сағат 12:00-де ашу жоспарланған.

Кеше 2026, 23:36
Фото: Қазавтожол

"ҚазАвтоЖол" Қызылорда және Ұлытау облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 27 ақпан сағат 23:30-да ауа райының қолайсыздығына байланысты барлық автокөлік түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі: 

Қызылорда облысы: 

- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" (KAZ14) км 12–216 (Қызылорда қаласы — Ұлытау облысы шекарасы). 

Ұлытау облысы: 

- "Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті" (KAZ14) км 216–424 (Қызылорда облысы шекарасы — Жезқазған қаласы). 

Жолды 2026 жылғы 28 ақпан сағат 12:00-де ашу жоспарланған. 

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

