Қызылорда облысында заңсыз сақталған 58 киіктің өлексесі анықталды
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс тіркеліп, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
27 Қараша 2026, 06:50
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27 Қараша 2026, 06:5027 Қараша 2026, 06:50
176Фото: polisia.kz
Тексеру барысында күдіктінің ауласынан бес киіктің басы, 58 киік өлексесі, үш қап киік терісі, 8 пышақ және бір таразы тәркіленіп, заттай дәлелдемелер ретінде алынды.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс тіркеліп, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты сот үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.
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