Қызылорда облысында "Creative Caravan" жобасы іске қосылды

Қызылорда облысында креативті индустрияны дамыту және осы сала өкілдерін қолдау мақсатында "Creative Caravan" жобасы басталды. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жоба аясында қолданбалы өнер шеберлерінің көрмелері, маркетинг пен заң бойынша тренингтер, фотосессиялар және кеңес беру шаралары өтеді. Сонымен қатар қатысушыларға креативті индустрияны мемлекеттік қолдау тетіктері түсіндірілмек.
«Creative Caravan» жобасы облыстың барлық аудандарын аралап, 16 қазанда Қызылорда қаласында қорытындыланады. Бүгінде өңірде креативті индустрия бағытында мыңға жуық кәсіпкерлік субъектісі тіркелген.